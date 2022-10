ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 US-Dollar belassen. Die Nachfrage nach dem iPhone 14 zeige eine Verlagerung in Richtung des High-End-Segments, was bekanntermaßen Rückenwind für die durchschnittlichen Verkaufspreise im September- und Dezember-Quartal bedeute, schrieb Analyst David Vogt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zugleich aber stiegen durch die weit verbreitete Verfügbarkeit im Low-End-Bereich die Risiken./ck/he