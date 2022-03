LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Apple von 169 auf 170 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Jüngste Daten aus Taiwan deuteten auf saisonal überdurchschnittlich hohe Hardware-Umsätze für den Konzern hin, was sich unter anderem durch besser Verfügbarkeit von Teilen sowie die Produktion des Iphone SE erklären lasse, schrieb Analyst Tim Long in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Absatzschätzungen für das iPhone und liegt damit über den Markterwartungen./tav/mis