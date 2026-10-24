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Apple Aktie

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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Apple Underperform

08:26 Uhr
Apple Underperform
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
308,50 EUR -1,95 EUR -0,63%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 263,66 auf 270,62 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Umsatz und Gewinn je Aktie dürften die Markterwartungen übertreffen, was auf vorgezogene iPhone-Verkäufe im Vorfeld der angekündigten Preiserhöhungen zurückzuführen sei, schrieb Edison Lee am Sonntag in seinem Ausblick. Seine Gewinnprognosen für die Geschäftsjahre 2026/27 und 2027/28 lägen aber um 13 beziehungsweise 5 Prozent unter den Konsensschätzungen. Die Aktien hält er allerdings nach wie vor für überbewertet./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 12:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 12:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Underperform

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 270,62
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
$ 347,73		 Abst. Kursziel*:
-22,17%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
$ 347,60		 Abst. Kursziel aktuell:
-22,15%
Analyst Name:
Edison Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 323,32

*zum Zeitpunkt der Analyse

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