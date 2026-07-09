AUTO1 Aktie
Marktkap. 5,38 Mrd. EURKGV 76,64 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse stellte am Donnerstag die Jefferies-Favoriten aus dem europäischen MidCap-Segment vor, also den Unternehmen mit weniger als 10 Milliarden Euro Marktwert. Dazu zählt auch der Gebrauchtwagenhändler. Die Experten heben hier vor allem das Ergebnispotenzial aus dem Finanzierungsgeschäft hervor./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 11:44 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,77 €
|Abst. Kursziel*:
30,42%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,51%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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