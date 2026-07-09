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WKN A2LQ88

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ISIN DE000A2LQ884

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Symbol ATOGF

Jefferies & Company Inc.

AUTO1 Buy

08:26 Uhr
AUTO1 Buy
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
24,70 EUR -0,08 EUR -0,32%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse stellte am Donnerstag die Jefferies-Favoriten aus dem europäischen MidCap-Segment vor, also den Unternehmen mit weniger als 10 Milliarden Euro Marktwert. Dazu zählt auch der Gebrauchtwagenhändler. Die Experten heben hier vor allem das Ergebnispotenzial aus dem Finanzierungsgeschäft hervor./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 11:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Buy

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,77 €		 Abst. Kursziel*:
30,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,51%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

08:26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
06.07.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.07.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
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