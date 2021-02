FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Axa vor Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Analyst Oliver Steel zufolge könnte Axa die nun schon seit zwei Jahren konstant große Bewertungslücke zur Allianz in den nächsten zwölf bis 18 Monaten schließen. Befürchtungen um die amerikanische Tochter XL ließen nach und Axa erwirtschafte mehr Barmittel, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/tih