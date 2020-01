Aktie in diesem Artikel Bayer 75,15 EUR

-0,13% Charts

News

Analysen

Bayer 75,15 EUR -0,13% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Analyst Markus Mayer wird in einer am Montag vorliegenden Studie insgesamt optimistischer für die europäische Chemiebranche, die 2020 die Talsohle durchschreiten sollte. Er blickt dabei vor allem optimistischer auf frühzyklische Branchenkonzerne. Neben BASF ist Bayer nun sein "Top Pick".//tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2020 / 18:19 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.