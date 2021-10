Aktie in diesem Artikel Bayer 48,37 EUR

0,36% Charts

News

Analysen

Bayer 48,37 EUR 0,36% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach einer Investorenveranstaltung zum Pflanzenschutzgeschäft auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. In der Sparte verliefen alle Aktivitäten nach Plan, schrieb Analystin Emily Field in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Thema Inflation biete keinen großen Anlass zur Sorge./la/mis