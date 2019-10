FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Bayer nach Zahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert je Aktie von 69 Euro belassen. Bayer habe mit dem dritten Quartal die Erwartungen leicht übertroffen und in der aktuellen schwierigen Makrolage vom robusten Geschäftsmodell profitiert, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In Bezug auf den Glyphosat-Rechtsstreit sieht er gute Chancen auf einen Prozessvergleich bis Ende 2019 oder Anfang 2020. Damit würde der aktuelle Bewertungsabschlag abzüglich der Vergleichszahlung entfallen./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 14:04 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2019 / 14:25 / MESZ



