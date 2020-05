Aktie in diesem Artikel Bayer 58,11 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Bayer nach zuletzt gutem Lauf von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 66 Euro belassen. Bislang hätten sich die Leverkusener 2020 ganz gut gehalten, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Gegenwind nehme im zweiten Quartal aber zu./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2020 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.