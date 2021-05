Aktie in diesem Artikel Bayer 52,35 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der von einem US-Gericht zurückgewiesene Vorschlag zu einer Einigung im Rahmen der Verfahren um angebliche Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup sei ein Rückschlag, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Vollkommen unerwartet komme dies nicht./mf/la

