FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer nach einem milliardenschweren Vergleich in den USA von 75 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Einigung mit den US-Klägern rund um das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat liege im Rahmen der Erwartungen und reduziere das Risikoprofil des Agrarchemiekonzerns beträchtlich, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit entfalle der in seinem Bewertungsmodell bislang veranschlagte Risikoabschlag von rund 20 Milliarden Euro./edh/ck