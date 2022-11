Aktie in diesem Artikel Bayer 51,77 EUR

-0,06% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Bayer 51,77 EUR -0,06% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien stark gewesen, schrieb Analyst Dominic Lunn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach dem Zwischenbericht. Hinter dem Kursrutsch vermutet er Unsicherheit, ob die Leverkusener den Inflationsdruck gut beherrschen können. Lunn kappte seine Ergebnisschätzung (Core EPS) bis 2025 im Schnitt um 1,4 Prozent./ag/ajx

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2022 / 05:23 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.