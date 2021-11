Aktie in diesem Artikel Bayer 50,86 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen für das dritte Quartal von 76 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Insbesondere das Agrargeschäft des Dax-Konzerns sei stark gelaufen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Anstieg der Preise etwa für den Unkrautvernichter Glyphosat überkompensiere die höheren Rohstoffpreise. Die positive Entwicklung dürfte sich im Schlussquartal fortsetzen. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen entsprechend an. Zudem blickt er nun auch zuversichtlicher auf das Geschäfts mit rezeptfreien Medikamenten./mis/stk