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Symbol BAYZF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Bayer Overweight

09:36 Uhr
Bayer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Bayer
49,98 EUR 2,21 EUR 4,63%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Zu einem gewonnenen Glyphosat-Prozess im US-Bundesstaat Missouri verwies Richard Vosser am Freitag darauf, dass es der erste seit dem wegweisenden, gewonnenen Glyphosat-Fall vor dem obersten US-Gericht im Juni sei. Er sieht darin einen weiteren Schritt zur Eindämmung der Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter. Die noch ausstehende richterliche Entscheidung über einen Sammelvergleich dürfte nun bald fallen. Vosser erwartet eine positive Kursreaktion der Aktie./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:24 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Overweight

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
49,68 €		 Abst. Kursziel*:
22,79%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
49,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,05%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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