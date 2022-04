Aktie in diesem Artikel Bayer 64,81 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Bayer von 77 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Quigley rechnet in einem am Montag vorliegenden Ausblick mit einem starken Bericht für das erste Quartal. Er liege mit seinen Schätzungen deutlich über den Markterwartungen. Er kalkuliert mit 14,18 Milliarden Euro für den Umsatz und 4,94 Milliarden Euro für das operative Ergebnis (Ebitda) vor Sonderfaktoren. Quigley rechnet aber mit einer Bestätigung der Jahresziele angesichts geopolitischer Risiken und einer ersten Wende der Glyphosat-Preise./ag/mis