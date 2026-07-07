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BBVA Aktie

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BBVA Aktien-Sparplan
22,54 EUR +0,31 EUR +1,39 %
STU
20,75 CHF +0,27 CHF +1,31 %
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Marktkap. 121,26 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
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WKN 875773

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ISIN ES0113211835

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Symbol BBVXF

Goldman Sachs Group Inc.

BBVA Buy

12:31 Uhr
BBVA Buy
Aktie in diesem Artikel
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
22,54 EUR 0,31 EUR 1,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BBVA von 26,40 auf 27,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Freitag vor dem Quartalsbericht der Spanier Ende des Monats noch einmal an./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BBVA Buy

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
27,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,35 €		 Abst. Kursziel*:
21,70%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,67%
Analyst Name:
Sofie Peterzens 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,97 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

12:31 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.07.26 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.05.26 BBVA Equal Weight Barclays Capital
15.05.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
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