BBVA Aktie
Marktkap. 122,31 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23,40 Euro belassen. Die Befürchtung von Anlegern hinsichtlich eines Einlagenkriegs unter spanischen Banken sei übertrieben, schrieb Marta Sanchez Romero in einer am Freitag vorliegenden Studie zu Finanzinstituten dieses Landes. Dabei verwies sie unter anderem auf die Kreditvergabe im spanischen Privatsektor sowie auf den Einlagenanstieg und die Einlagenüberschüsse. Sie bleibe daher für die Aktien von BBVA, Bankinter und CaixaBank optimistisch./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 16:09 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 16:09 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Overweight
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
23,40 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
22,69 €
|Abst. Kursziel*:
3,13%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
22,69 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,13%
|
Analyst Name:
Marta Sanchez Romero
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|18.05.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|15.05.26
|BBVA Overweight
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|12.05.26
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|RBC Capital Markets
|04.05.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|18.05.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|15.05.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|15.05.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|BBVA Buy
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|30.04.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets