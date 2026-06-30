DAX 25.779 +0,8%ESt50 6.413 +0,8%MSCI World 4.842 +0,2%Top 10 Crypto 8,0670 +1,1%Nas 25.833 -0,8%Bitcoin 54.221 +0,7%Euro 1,1438 +0,1%Öl 72,00 +0,6%Gold 4.167 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Bayer BAY001 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien mit Comeback: DAX geht auf Rekordniveau ins Wochenende -- US-Handel ruht -- RENK mit Übernahme -- Micron, Apple, Amazon, Meta, Palantir, Samsung, Infineon im Fokus
Top News
Wie man Öl in volatilen Märkten handelt: Worauf man achten sollte und wie man sich vorbereitet Wie man Öl in volatilen Märkten handelt: Worauf man achten sollte und wie man sich vorbereitet
Gewinner und Verlierer im Juni 2026: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus Gewinner und Verlierer im Juni 2026: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BBVA Aktie

Kaufen
Verkaufen
BBVA Aktien-Sparplan
22,69 EUR +0,29 EUR +1,29 %
STU
22,69 EUR +0,19 EUR +0,84 %
GVIE
finanzen.net zero
BBVA jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 122,31 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 875773

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0113211835

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BBVXF

JP Morgan Chase & Co.

BBVA Overweight

18:16 Uhr
BBVA Overweight
Aktie in diesem Artikel
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
22,69 EUR 0,29 EUR 1,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23,40 Euro belassen. Die Befürchtung von Anlegern hinsichtlich eines Einlagenkriegs unter spanischen Banken sei übertrieben, schrieb Marta Sanchez Romero in einer am Freitag vorliegenden Studie zu Finanzinstituten dieses Landes. Dabei verwies sie unter anderem auf die Kreditvergabe im spanischen Privatsektor sowie auf den Einlagenanstieg und die Einlagenüberschüsse. Sie bleibe daher für die Aktien von BBVA, Bankinter und CaixaBank optimistisch./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 16:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 16:09 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BBVA Overweight

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
23,40 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
22,69 €		 Abst. Kursziel*:
3,13%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
22,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,13%
Analyst Name:
Marta Sanchez Romero 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

18.05.26 BBVA Equal Weight Barclays Capital
15.05.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.05.26 BBVA Buy Deutsche Bank AG
12.05.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
04.05.26 BBVA Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BBVA von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net BBVA-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BBVA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
dpa-afx JPMorgan-Aktie fester: Auf Kundenfang auf deutschem Markt
EN, Banco Bilbao BBVA Places €1.25 Billion in a Green Senior Non-preferred Issuance Backed by Strong Demand
Benzinga Here&#39;s How Much $1000 Invested In BBVA 5 Years Ago Would Be Worth Today
EN, Banco Bilbao BBVA Shareholder and Investor Relations Team Wins Two of the Industry’s Top Distinctions at the IR Awards
EN, Banco Bilbao BBVA places €2.25 billion dual-tranche euro-denominated covered bond issuance
EN, Banco Bilbao BBVA Mexico participates in Grupo Carso’s MXN 4.5 billion bond issuance
EN, Banco Bilbao Garanti BBVA Celebrates Its 80th Anniversary with New Exhibition
EN, Banco Bilbao BBVA Mexico Makes History in International Markets: Raises $1 Billion and Becomes the First Bank to Price a New Issue Inside the Sovereign
EN, Banco Bilbao Javier Rodríguez Soler Named Among American Banker’s “50 Most Innovative People in Finance”
RSS Feed
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) zu myNews hinzufügen