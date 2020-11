FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bilfinger nach Quartalszahlen von 20 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thorsten Reigber sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem insgesamt soliden Quartal. Unterdessen dürfte die Aktie des Infrastrukturkonzerns in den kommenden Woche von Übernahmespekulationen angetrieben werden./bek/ajx