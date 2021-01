NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Analystin Anke Reingen passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Schätzungen vor den Quartalszahlen der Franzosen an. Ihrer Einschätzung nach dürften sie die Ziele erreicht haben./ag/tih