NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für BNP Paribas nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das erste Quartal sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Immerhin habe die breite Aufstellung der französischen Großbank BNP zu einer Eigenkapitalrendite im ersten Quartal von 10,6 Prozent verholfen./mf/ck