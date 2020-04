LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für BP von 425 auf 400 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dividendenzahlungen der Ölkonzerne dürften für 2020 noch sicher sein, könnten für 2021 aber schon kritisch werden, schrieb Analyst Gordon Gray in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Aufgrund des jüngsten Ölpreiseinbruchs habe er seine kurzfristigen Prognosen für den insgesamt attraktiven Sektor reduziert./edh/ajx



