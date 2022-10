ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BP von 490 auf 510 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Henri Patricot rechnet in am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Ölkonzerne mit einem weiteren starken Quartal, wenn auch nicht ganz so beeindruckend wie das zweite. Er passte seine Schätzungen an die höheren Gaspreise an./ag/gl