NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP auf "Outperform" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Der Energiekonzern habe im Handelsgeschäft im ersten Quartal hervorragend abgeschnitten, schrieb Analyst Biraj Borkhataria am Dienstag in einer ersten Reaktion./ag/edh