NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach einem Treffen mit Finanzchef Murray Auchincloss auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Mit der Senkung der Schulden verbinde der Ölkonzern die Erwartung besserer Bonitätsnoten, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen dürfte mit den Zahlen zum zweiten Quartal 2024 die Dividende erhöhen./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2023 / 17:31 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2023 / 00:45 / EDT

