NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 350 Pence belassen. Analyst Biraj Borkhataria schrieb in einem ersten Fazit von einem ansprechenden Quartalsbericht des Öl- und Gaskonzerns. Gut habe vor allem die Ölförderung abgeschnitten, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/ag