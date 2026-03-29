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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

CANCOM SE Hold

08:51 Uhr
CANCOM SE Hold
Aktie in diesem Artikel
CANCOM SE
23,45 EUR 0,60 EUR 2,63%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Cancom mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Andreas Wolf passte sein Bewertungsmodell am Montag an die Jahresbilanz aus der Vorwoche an. Angesichts der gegenwärtigen Konjunkturrisiken und geringen Kurspotenzial bleibt er beim IT-Dienstleister an der Seitenlinie./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 05:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cancom SE

Zusammenfassung: CANCOM Hold

Unternehmen:
CANCOM SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
23,10 €		 Abst. Kursziel*:
12,55%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
23,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,87%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CANCOM SE

08:51 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.26 CANCOM Kaufen DZ BANK
26.03.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
19.02.26 CANCOM Kaufen DZ BANK
12.02.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: CANCOM SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: CANCOM SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: CANCOM SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
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