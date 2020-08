HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Ein starkes Photofinishing-Geschäft habe Schwächen in anderen Bereichen ausgeglichen, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Geschäftsmodell erscheine robust./mis/mne