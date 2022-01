HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Cewe vor Zahlen von 141 auf 138 Euro gesenkt, die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Thilo Kleibauer rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem schwächeren operativen Gewinn im Schlussquartal. So sei die Entwicklung im Vorjahreszeitraum außerordentlich stark gewesen. Zudem leide die Fotobuchnachfrage noch unter den begrenzten Reisemöglichkeiten der Menschen. All das sei aber bereits in den Aktienkurs eingepreist. Hinzu komme Erholungspotenzial beim Umsatz./mis/eas