Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) auf Ertragsseite das hohe Vorjahresergebnis nicht erreicht, den grundsätzlichen Trend der kontinuierlich steigenden Profitabilität aber fortgesetzt. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel, erhöht aber das Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen im Vergleich zum „Vor-Corona-Jahr“ 2019 beim absoluten EBIT und der EBIT-Marge erfreuliche Steigerungen vermeldet. Auch im laufenden Geschäftsjahr 2022 dürfe die Entwicklung durch das Pandemiegeschehen geprägt werden. Nach aktuellem Stand erwarte GSC, dass es insbesondere bei Fernreisen noch zu keiner vollständigen Normalisierung des Reiseverhaltens komme. Daher gehe der Analyst davon aus, dass weiterhin weniger „frisches Bildmaterial“ für die Kreation neuer Fotobücher von CEWE und andere Marken- und Mehrwertprodukte zur Verfügung stehen werde. Unabhängig von den noch bestehenden Corona-bedingten Belastungen und Unwägbarkeiten sehe GSC die weiteren Zukunftsaussichten unverändert positiv. Auf Grundlage der Schätzungen belaufe sich die aktuelle Dividendenrendite auf ordentliche 2,2 Prozent. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 130,00 Euro (zuvor: 143,00 Euro), erhöht wegen der jüngsten Kursabschläge das Rating aber auf „Kaufen“ (zuvor: „Halten“).



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.02.2022, 15:00 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 10.02.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/23353.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.