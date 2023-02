GSC Research GmbH

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) die Erwartungen des Analysten erreicht und im Geschäftsfeld Fotofinishing vom wichtigen Weihnachtsgeschäft profitiert. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe sich die starke Marken- und Marktpositionierung von CEWE als Premium-Anbieter im Fotofinishing positiv ausgewirkt. Diese basiere neben einer guten Markenkommunikation maßgeblich auf dem Fokus auf nachhaltige Qualität und Kundenorientierung. Zudem punkte das Unternehmen insbesondere zum Weihnachtsgeschäft regelmäßig mit der Einführung innovativen Produktneuheiten und -varianten. Seit dem letzten Research von GSC habe sich das Bewertungsniveau der Vergleichsaktien der Peer-Group kräftig erhöht. Hauptsächlich vor diesem Hintergrund erhöht der Analyst das Kursziel auf 125 Euro (zuvor: 115 Euro) und bestätigt das Rating „Kaufen“.



