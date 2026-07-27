Coca-Cola Aktie
Marktkap. 311,29 Mrd. EURKGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
WKN 850663
ISIN US1912161007
Symbol KO
Coca-Cola Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Outperform" mit einem Kursziel von 87 US-Dollar belassen. Coca-Cola sei in einer besseren Position als die meisten anderen Konsumgüterhersteller, schrieb Nik Modi am Dienstag nach den Quartalszahlen und der Anhebung der Jahresprognose durch den Getränkekonzern. Insgesamt sei der Bericht stark ausgefallen./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:47 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:47 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Coca-Cola Outperform
|Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 87,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 84,07
|Abst. Kursziel*:
3,49%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 89,21
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,48%
|
Analyst Name:
Nik Modi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 88,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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