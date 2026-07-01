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Symbol KO

JP Morgan Chase & Co.

Coca-Cola Overweight

09:26 Uhr
Coca-Cola Overweight
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Coca-Cola Co.
74,97 EUR 0,84 EUR 1,13%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola anlässlich einer vorübergehend eingestellten Produktion bei der US-Milchtochter Fairlife auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Dieses Ereignis dürfte langfristig kaum Auswirkungen auf den Brausekonzern haben, schrieb Andrea Teixeira in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kurzfristig könne es jedoch ? abhängig von Dauer und Schwere des Vorfalls ? zu Störungen kommen./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:27 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Coca-Cola Overweight

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 90,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 84,92		 Abst. Kursziel*:
5,98%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 85,81		 Abst. Kursziel aktuell:
4,88%
Analyst Name:
Andrea Teixeira 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 87,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
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