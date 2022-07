FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Credit Suisse nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Franken belassen. Der Nettoverlust der Großbank sei weitaus größer ausgefallen als erwartet, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die zudem angekündigte strategische Neuausrichtung gehe zwar in die richtige Richtung, aber die Unsicherheit bleibe hoch. Die operativen Geschäfte liefen schlechter als gedacht./la /gl