ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Credit Suisse nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11,50 Franken belassen. Zahlreiche Einmaleffekte hätten den Nettoverlust der Bank im vierten Quartal beeinflusst, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Die Trends bislang in diesem Jahr seien aber stark./ajx/edh