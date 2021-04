ÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12,10 Franken belassen. Die Belastung durch den Hedgefonds Archegos sollte durch die gute Entwicklung in anderen Bereichen der Bank aufgefangen werden, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wann wieder eine Kapitalquote von über 12,5 Prozent erreicht werde, sei indes unklar./mf/ck