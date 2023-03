RBC Capital Markets

Credit Suisse (CS) Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Credit Suisse mit Blick auf eine Verschiebung der Veröffentlichung des Geschäftsberichts auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 3 Franken belassen. Soweit sich diese Verschiebung auf Angaben der Bank im Bericht zu den Barmitteln (Cashflow) beziehe, so wies Analystin Anke Reingen darauf hin, dass es sich hierbei um vergleichsweise geringe Beträge handeln dürfte. Auf den Cashflow habe sie den Fokus generell nicht gelegt. Gleichwohl seien Nachfragen hinsichtlich der Bilanzierung grundsätzlich negativ, und das gelte zuvorderst für Nachfragen der US-Börsenaufsicht SEC, schrieb Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/gl

