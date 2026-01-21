Dürr Aktie
Marktkap. 1,52 Mrd. EURKGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
Dürr Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Im Vergleich zum dritten Quartal dürften sich alle Kennziffern verbessert haben, schrieb Nikita Papaccio in einem Ausblick am Donnerstag. Dafür spreche ein voraussichtlich robuster Auftragseingang sowohl im Anlagenbau für den Automobilsektor als auch im Segment Homag./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Dürr Hold
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
23,05 €
|Abst. Kursziel*:
8,46%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
23,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,99%
|
Analyst Name:
Nikita Papaccio
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
