ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 147 Euro belassen. Mit Blick auf die Profitabilität des Essenslieferanten zeichne sich ein Wendepunkt ab, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose für den operativen Gewinn (Ebitda) in diesem Jahr liege über der Konsensschätzung./bek/ck