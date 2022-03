ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. In den profitablen Schlüsselmärkten in Nahost und Nordafrika sei der Essenslieferant weiterhin führend, auch wenn Ägypten herausfordernd bleibe, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. In Spanien sei die Tochter Glovo allerdings auf Platz zwei zurückgefallen und habe Marktanteile an Just Eat verloren. Auch in Italien und Polen habe Glovo Marktanteile eingebüßt./ck/gl