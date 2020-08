FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Bewertung der Papiere von Delivery Hero bei einem Kursziel von 96 Euro mit "Halten" aufgenommen. Der Dax-Neuling sei eine der weltweit führenden lokalen Lieferplattformen und zeige mit den jüngsten Zahlen, dass die Strategie vor allem auf ein dynamisches Wachstum zur zeitnahen Erreichung einer führenden Marktposition ausgerichtet sei, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht das Unternehmen hier auf einem guten Weg. Allerdings sei Delivery Hero in zahlreichen großen Märkten nicht beziehungsweise nicht mehr aktiv. Die auch künftig nötigen hohen Investitionen dürften zudem die Ergebnisentwicklung in den kommenden Jahren weiter belasten./gl/ag