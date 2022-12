NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich einer Fachkonferenz des US-Analysehauses zur Essenslieferbranche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Es sei die erste globale Konferenz von Bernstein für Essenslieferanten gewesen, schrieb Analyst William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Am ersten Tag sei ein Treffen mit Analysten veranstaltet worden. Zudem sei es um Themen wie EU-Arbeitsrecht gegangen und der Gründungschef von Nextbite, einem Unternehmen für virtuelle Marken, habe referiert./ck