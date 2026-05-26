Dermapharm Aktie
Marktkap. 2,41 Mrd. EURKGV 16,00 Div. Rendite 2,24%
WKN A2GS5D
ISIN DE000A2GS5D8
Symbol DMPHF
Dermapharm Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Dermapharm von 34 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des Spezialisten für dermatologische und allergologische Präparate profitiere weiterhin von einem sich bessernden Produktmix, schrieb Fabian Piasta am Mittwoch. Deshalb habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 um 17 beziehungsweise 19 Prozent erhöht. Seine Zurückhaltung bei den Aktien begründete er damit, dass die aktuelle Bewertung hoch erscheint./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dermapharm Holding SE
Zusammenfassung: Dermapharm Hold
|Unternehmen:
Dermapharm Holding SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
47,75 €
|Abst. Kursziel*:
-7,85%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
48,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,00%
|
Analyst Name:
Fabian Piasta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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