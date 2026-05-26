DAX 25.372 +0,7%ESt50 6.118 +0,9%MSCI World 4.834 +0,1%Top 10 Crypto 9,6805 -2,1%Nas 26.656 +1,2%Bitcoin 65.198 +0,1%Euro 1,1638 +0,0%Öl 96,34 -3,0%Gold 4.476 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran sieht Verstoß gegen Waffenruhe: DAX fester -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Bitcoin, NVIDIA, Infineon, Micron, SK hynix, Siemens Healthiners, Samsung, VW, BYD im Fokus
Top News
Aktien von Netflix, Amazon und Disney im Blick: Kabinett beschließt Investitionspflicht Aktien von Netflix, Amazon und Disney im Blick: Kabinett beschließt Investitionspflicht
In eigener Sache: So legst du finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google fest In eigener Sache: So legst du finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google fest
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Dermapharm Aktie

Kaufen
Verkaufen
Dermapharm Aktien-Sparplan
48,35 EUR +0,55 EUR +1,15 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,41 Mrd. EUR

KGV 16,00 Div. Rendite 2,24%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2GS5D

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2GS5D8

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DMPHF

Jefferies & Company Inc.

Dermapharm Hold

11:01 Uhr
Dermapharm Hold
Aktie in diesem Artikel
Dermapharm Holding SE
48,35 EUR 0,55 EUR 1,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Dermapharm von 34 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des Spezialisten für dermatologische und allergologische Präparate profitiere weiterhin von einem sich bessernden Produktmix, schrieb Fabian Piasta am Mittwoch. Deshalb habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 um 17 beziehungsweise 19 Prozent erhöht. Seine Zurückhaltung bei den Aktien begründete er damit, dass die aktuelle Bewertung hoch erscheint./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dermapharm Holding SE

Zusammenfassung: Dermapharm Hold

Unternehmen:
Dermapharm Holding SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
47,75 €		 Abst. Kursziel*:
-7,85%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
48,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,00%
Analyst Name:
Fabian Piasta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dermapharm Holding SE

11:01 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
14.05.26 Dermapharm Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
10.03.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
10.03.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Dermapharm Holding SE

finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen SDAX schlussendlich steigen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: So steht der SDAX mittags
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Handelsende stärker
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX steigt
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX mittags
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX schließt mit Verlusten
EQS Group EQS-HV: Dermapharm Holding SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 26.06.2026 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
EQS Group EQS-DD: Dermapharm Holding SE: Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft, buy
EQS Group EQS-News: Dermapharm Holding SE performs in line with projections in Q1 2026 and confirms guidance
EQS Group EQS-AFR: Dermapharm Holding SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-NVR: Dermapharm Holding SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Dermapharm Holding SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
EQS Group EQS-News: Dermapharm Holding SE reports dip in revenue, rise in adjusted consolidated EBITDA and margin
EQS Group EQS-News: Dermapharm Holding SE repurchases 4,299,190 shares under its public share buyback offer
EQS Group EQS-AFR: Dermapharm Holding SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
Dermapharm Holding SE zu myNews hinzufügen