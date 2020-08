FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Deutsche Post nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebit) sei noch etwas höher gewesen als der mit den Eckdaten ausgewiesene, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies habe etwa zur Hälfte an geringeren einmaligen Aufwendungen gelegen./bek/mis