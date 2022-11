NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Im globalen Logistiksektor bleibe die Nachfrage unter Druck, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. In diesem Umfeld zeige sich die Deutsche Post gleichwohl robust./ajx/gl