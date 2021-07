ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DWS von 43 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der überraschend starken Märkte im zweiten Quartal hob Analyst Michael Werner in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie zu Fondsgesellschaften seine Gewinnschätzungen (EPS) bis 2023 an. Bei der DWS resultiere das in einem etwas höhen Kursziel. Die Fondstochter der Deutschen Bank dürfte dank des in den kommenden Jahren voraussichtlich starken Ergebniswachstums sich an der Börse überdurchschnittlich gut schlagen./tav/bek