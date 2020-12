ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für DWS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 33,50 Euro belassen. Thematisches Investieren biete aktiven Fonds-Managern großartige Möglichkeiten, schrieb Analyst Enrico Bolzoni in einer am Dienstag vorliegenden Studie. DWS und Amundi hält er diesbezüglich für am besten positioniert unter den von ihm beobachteten Fondsgesellschaften./ajx/ag