NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS nach Quartalszahlen von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Mandeep Jagpal erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie des Vermögensverwalters 2022 bis 2024 im Schnitt um neun Prozent./bek/he