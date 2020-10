LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DWS nach Quartalszahlen des Vermögensverwalters von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Höhere Mittelzuflüsse bei niedrigeren Kosten und einer unterbewerteten Aktie, auf diese Formel brachte es Analyst Michael Sanderson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit 10,5 Milliarden Euro an neuen Zuflüssen habe die Tochter der Deutschen Bank die Markterwartung um das Doppelte übertroffen. Die Kosten lägen derweil um 6 Prozent unter dem vom Unternehmen erhobenen Analystenkonsens./bek/tih