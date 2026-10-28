DWS Group Aktie
Marktkap. 13,09 Mrd. EURKGV 12,19 Div. Rendite 5,31%
WKN DWS100
ISIN DE000DWS1007
Symbol DWS
AI Analyse
DWS Group GmbHCo Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 67 auf 64 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Oliver Carruthers senkte seine Gewinnprognosen bis 2028 am Mittwoch um etwa 2 Prozent. Er passte sie damit an den Quartalsbericht, Kommentare des Managements in der Telefonkonferenz sowie jüngste Marktentwicklungen an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DWS Group Sell
|Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
64,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
65,75 €
|Abst. Kursziel*:
-2,66%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
65,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,66%
|
Analyst Name:
Oliver Carruthers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|11:01
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:31
|DWS Group Equal Weight
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|28.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|28.10.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:01
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:31
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|28.10.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|28.10.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|DWS Group Buy
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|11:01
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.07.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|10:31
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.26
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital