Analysen Hier für 0 € handeln ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Eon von 11,50 auf 12,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktie des Versorgers bleibe wegen der zunehmenden Bedeutung von Energienetzen einer ihrer "Top Picks" in der europäischen Branche, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie hob ihre diesjährige operative Ergebnisschätzung (Ebit) wegen der Entschädigungszahlung für den deutschen Atomausstieg um 15 Prozent an, senkte aber ihre Prognosen für 2023 und 2024 um je ein Prozent./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2021 / 03:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.